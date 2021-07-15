На видео попало сальто мотоциклиста на перекрестке Авангардной и Ветеранов

Молодой человек врезался в Hyundai Creta.

Днем 15 июля на юго-западе Петербурга произошла авария с участием иномарки и мотоцикла. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль марки Hyundai Creta не пропустил мотоциклиста на перекрестке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов. На записи видно, как молодой человек на мотоцикле врезается в иномарку, поворачивающую налево. В результате ДТП мотоциклист вылетает из седла своего железного коня, делает сальто, приземляется на ноги и делает кувырок уже на асфальте.

Получил ли пострадавший какие-то травмы, не сообщается.

Ранее мы писали, что иномарка врезалась в поливальную машину на Дунайском проспекте.

Видео: Piter.TV