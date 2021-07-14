Иномарка врезалась в поливальную машину на Дунайском проспекте

Гонщик встретился с грузовиком на перекрестке, водителя госпитализировали.

Во вторник, 13 июля, около 16 часов во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием дорожной техники. В сети появилось видео с моментом аварии.

По словам очевидцев, водитель иномарки на полной скорости врезался в поливальную машину на Дунайском проспекте. На записи видно, как виновник аварии играет "в шашки", а затем на перекрестке перед светофором встречается с грузовиком. От удара иномарку развернуло поперек дороги. По предварительной информации, нарушителя госпитализировали.

Ранее иномарку вынесло на газон после жесткого столкновения на Бухарестской улице.

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