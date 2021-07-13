Иномарку вынесло на газон после жесткого столкновения на Бухарестской улице

Водитель пытался проскочить на огромной скорости на красный свет.

Вечером 12 июля на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы произошла авария с участием двух иномарок. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом столкновения транспортных средств.

На записи видно, что водитель черной иномарки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный свет. На пути ему встретился другой автомобиль. В результате жесткого столкновения виновника аварии вынесло на газон.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на видео попал момент искрометного столкновения двух мотоциклов на Невском.

Видео: Piter.TV