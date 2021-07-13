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Иномарку вынесло на газон после жесткого столкновения на Бухарестской улице

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Водитель пытался проскочить на огромной скорости на красный свет.

Вечером 12 июля на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы произошла авария с участием двух иномарок. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом столкновения транспортных средств.

На записи видно, что водитель черной иномарки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный свет. На пути ему встретился другой автомобиль. В результате жесткого столкновения виновника аварии вынесло на газон.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на видео попал момент искрометного столкновения двух мотоциклов на Невском.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, видео
Категории: ДТП, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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