На видео попал момент искрометного столкновения двух мотоциклов на Невском

Одного из участников аварии госпитализировали с переломом ноги.

Поздно вечером 11 июля в центре Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух мотоциклов. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

На записи видно, как один из мотоциклов на огромной скорости врезается в другой. Из-за сильного удара от транспортных средств посыпались искры.

Оба мотоциклиста не смогли удержаться в креслах своих железных коней и вылетели на асфальт. Один из них попытался встать, но не смог. По всей видимости, в аварии он сломал ногу. Его вскоре госпитализировали.

Подробности случившегося выясняет полиция.

Ранее автомобилист сбил девушку на мотоцикле рядом с парком 300-летия.

Видео: Piter.TV