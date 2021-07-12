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Автомобилист сбил девушку на мотоцикле рядом с парком 300-летия

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Девушку увезли в больницу, мотоцикл забрал эвакуатор.

Вечером 11 июля в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Авария произошла на пересечении Беговой улицы и Приморского проспекта, недалеко от парка 300-летия. На записи видно, как автомобиль сбивает девушку, пересекающую перекресток на мотоцикле.  

После ДТП девушка находилась в сознании, ее с места происшествия увезли в больницу. Мотоцикл забрал эвакуатор.

Ранее мы писали, что мотоциклистка погибла в Красном Селе, вылетев из седла.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп с мотоциклом
Категории: Происшествия, ДТП, Новости СПб, Лента новостей,

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