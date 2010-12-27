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Мошенницы подменили деньги пенсионерки на купюры "банка приколов"
Сегодня, 12:42
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Rybka123
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Мошенницы подменили деньги пенсионерки на купюры "банка приколов"

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Бабушка лишилась 77 тысяч рублей.

Во вторник, 14 августа, пожилая петербурженка стала жертвой мошенников. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, в квартиру 84-летней пенсионерки на улице Евдокима Огнева попали две женщины средних лет, представившиеся сотрудницами  пенсионного фонда. Преступницы обманным путем вынудили бабушку достать 77 тысяч рублей и  подменили их на купюры "банка приколов".

По словам женщины, она хорошо запомнила внешность мошенниц и сможет опознать их.  

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Фото: pixabay.com

Теги: мошенницы , новости санкт петербург , пенсионерка
Категории: Новости СПб Лента новостей

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