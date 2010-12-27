Мошенницы подменили деньги пенсионерки на купюры "банка приколов"

Бабушка лишилась 77 тысяч рублей.

Во вторник, 14 августа, пожилая петербурженка стала жертвой мошенников. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, в квартиру 84-летней пенсионерки на улице Евдокима Огнева попали две женщины средних лет, представившиеся сотрудницами пенсионного фонда. Преступницы обманным путем вынудили бабушку достать 77 тысяч рублей и подменили их на купюры "банка приколов".

По словам женщины, она хорошо запомнила внешность мошенниц и сможет опознать их.

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