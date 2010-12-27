Пенсионеры не смогут получить кредит

Так как они считаются ненадежными в силу возраста и состояния здоровья.

Пенсионеры, которые выйдут после реформы на пенсию в 65 лет не смогут оформить кредит. Об этом сообщает "Мойка78".

Банк считает людей, которым больше 65 лет, ненадежными из-за возраста и состояния здоровья. О том, что после 65 нельзя получить кредит, сообщил 71-летний журналист Михаил Крутихин.

Фото: скриншот страницы Михаила Крутихина в Фейсбуке

Хоть инцидент произошел в Москве, но городом пенсионеров считается Санкт-Петербург. В 2017 году в СПБ проживали 1 миллион 342 тысячи 800 пенсионеров (25% от числа населения города). Наибольший процент - пенсионеры в возрасте от 60 до 70 лет. И даже есть 300 человек, которые прожили уже больше века.

В Сбербанке сообщили, что, действительно, получить кредитную карту можно только до 65 лет. Людям, перешагнувшим этот возраст, предлагают продукты линейки Активный возраст. В ВТБ согласны выдать кредит и 70-летнему петербуржцу, если его доход не меньше 15 тысяч рублей в месяц. Самые жесткие возрастные рамки у Газпромбанка 59 лет - женщины и 64 года - мужчины. Лояльнее всего к своим клиентам относится Альфабанк. Они выдают кредит всем, кто старше 18 лет и имеет доход более 5 тысяч рублей.

Возраст от 21 года до 65 лет включительно на момент окончательного погашения кредита, для пенсионеров до 72 лет включительно на момент окончательного погашения кредита. Банк Санкт-Петербург

Банк "Тинькофф Кредитные Системы" готов оформить кредитную карту на пенсионера, пока ему не исполнится 70 лет.

Ранее мы сообщали, что петербургская пенсионерка-блогерша собирает миллионы просмотров на YouTube.

Фото: pixabay.com