Петербургская пенсионерка-блогерша собирает миллионы просмотров на YouTube

Ее еженедельные выпуски о секретах вышивки и жизни мастерской ждут больше 21 тысячи подписчиков со всего мира.

Пока другие пенсионеры гадают, как же увеличить свой ежемесячный доход, 58-летняя Татьяна Лозовская вовсю зарабатывает на YouTube. Ее еженедельные выпуски о секретах вышивки и жизни мастерской ждут около 21 тысячи подписчиков со всего мира, а видео набирают миллионы просмотров. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Первое видео Татьяна Викторовна записала в 2016-м году. Сейчас у него 3 млн просмотров. Тогда она очень сильно переживала, а сейчас "обнаглела" и даже перестала готовиться к съемке. Темы блогерша берет социальные, жизненные, старается отвечать на все комментарии, даже негативные.

Ранее мы писали, что пенсионер из Петербурга присоединился к "общей базе пенсионеров" за 98 тысяч рублей.

Фото: "Петербургский дневник"