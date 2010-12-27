Пенсионер из Петербурга присоединился к "общей базе пенсионеров" за 98 тысяч рублей

Пожилойжитель Красногвардейского района "повелся" на льготы и скидки, потеряв при этом сто тысяч рублей.

Петербургского пенсионера обманул мошенник, пообещавший пожилому человеку место в несуществующей "общей базе пенсионеров". В результате преступник обманул дедушку и сумел снять с банковской карты потерпевшего около 100 тысяч рублей. Взамен начального взноса гражданин пообещал жертве всевозможные льготы и скидки.

Инцидент произошел еще днем 7 августа в квартире по Новочеркасскому проспекту, 9. Ограбленным оказался 70-летний местный житель. По словам пострадавшего, к нему домой приходил мужчина с татуировкой в форме буквы "В" и крыльями, нарисованными на левой кисти. Лицо злоумышленника показалось ему знакомым.

Фото: Piter.tv