Известно, что в 2019 году горожанин арендовал ячейку, к которой также имела доступ и супруга.

В субботу, 24 июля, стало известно, что из банковской ячейки на Черниговской пропали доллары и евро на 13 млн рублей. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на владельца ячейки.

По словам владельца, об исчезновении он узнал накануне, когда посещал хранилище. Пропали 100 тысяч евро и 70 тысяч долларов, он отмечает, что повреждений на замке нет, денег тоже.

Известно, что в 2019 году горожанин арендовал ячейку, к которой также имела доступ и супруга. В результате сотрудники полиции приняли заявление о краже. Они назначили петербуржцу проверку на детекторе лжи, которая пройдет в понедельник.

Недавно мы писали, что в Москве из банковской ячейки таинственным образом пропало 23 миллиона. Женщина рассказала, что арендовала в банке ячейку и положила туда 18,5 миллионов рублей. Затем она написала доверенность на свою знакомую, которая положила в ячейку еще 4,5 миллиона. После знакомая сообщила, что потеряла ключ. Женщины поехали вместе в банк и обнаружили, что ячейка пуста.

Ранее Piter.tv сообщал, что дело экс-начальника полковника-миллиардера из ФСБ передано в суд.

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