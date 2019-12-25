В Москве из банковской ячейки таинственным образом пропало 23 миллиона

По данному факту полиция начала проверку.

В Москве из банковской ячейки пропали деньги.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в одном из банков столицы из банковской ячейки пропали 23 миллиона рублей. Накануне в правоохранительные органы обратилась с заявлением о пропаже денег женщина. Она сообщила, что арендовала в банке ячейку и положила туда 18,5 миллионов рублей. Затем она написала доверенность на свою знакомую, которая положила в ячейку еще 4,5 миллиона.

После знакомая сообщила, что потеряла ключ. Женщины поехали вместе в банк и обнаружили, что ячейка пуста. Полиция по данному факту ведет проверку.

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