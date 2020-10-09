Москвичка продала ребёнка ради новых сапожек

В переписке с сестрой женщина рассуждала какие сапоги она купит, когда получит 300 тысяч за ребенка.

В Москве уроженка Дагестана продала новорожденного ребенка и мечтала купить на эти деньги сапоги.

Следственные органы СКР по Москве сообщают, что в отношении 25-летней москвички, уроженки Дагестана, возбуждено уголовное дело по статье "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". По версии следствия, женщина родив девочку, которой сейчас чуть более недели, написала в интернете объявление о продаже ребенка.

С ней на связь вышли волонтеры из волонтерского движения Альтернатива. В ходе переговоров волонтеры пытались припугнуть женщину, что малышка попадет к цыганам, но женщину судьба девочки совершенно не волновала. Верхом цинизма стало то, что в переписке с сестрой она рассуждала какие сапоги себе купит, когда получит деньги от продажи ребенка.

Волонтеры договорились о встрече в кафе, где передали ей требуемые 300 тысяч рублей и получили взамен расписку. После чего женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Преступная деятельность женщины была пресечена. Она задержана благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве, "сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий. В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме, ей предъявлено обвинение. СУ СК РФ по г. Москве

Ребенок сейчас в безопасности. Женщина написала отказную. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео:СУ СК РФ по г. Москве