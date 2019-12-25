Дело экс-начальника полковника-миллиардера из ФСБ передано в суд

Его обвиняют в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества.

В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела экс-заместителя начальника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Следствие утверждает, в 2007 году Фролов осуществлял надзор за деятельностью банков. Было установлено, что он по просьбе представителя одного их учреждений поддержал его, хотя ЦБ подозревал банк в "отмыве" средств. Благодаря такой услуге банк просуществовал шесть лет, за что Фролов получал в это время денежные средства в размере 100-150 тысяч долларов ежемесячно.

Кроме того, Фролова обвиняют в отъеме у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в российской столице. Однако, по словам адвоката, СК не установил, какую выгоду от этого получил сам Фролов, так как он имеет только недостроенный дом отца на территории Италии, около полутора миллионов рублей и 2,7 тысячи долларов, что соответствует его доходам.

Отметим, что показания на Фролова дал его подчиненный – бывший полковник-миллиардер Кирилл Черкалин. Его вместе с начальником задержали весной 2019 года. Черкалина признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, за что приговорили к семи годам лишения свободы. Фролова же обвиняют в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества.

Ранее Кировский районный суд Астрахани приговорил к полутора годам условного срока бывшего исполняющего обязанности начальника Росгвардии по региону. Отмечается, что он с помощью посредника потребовал от двух кандидатов на должности подарки за прохождение аттестационной комиссии. Нарушение было выявлено сотрудниками ФСБ.

Фото: pixabay.com