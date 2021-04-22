Суд приговорил подполковника-миллиардера Черкалина к семи годам колонии

Экс-представитель ФСБ будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд приговорил подполковника-миллиардера Кирилла Черкалина к семи годам колонии. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на постановление Московского гарнизонного военного суда. Экс-начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ признали виновным в коррупции на сумму в 850 тысяч долларов.

Окончательно назначить Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима. решение судьи

Согласно постановлению инстанции с Кирилла Черкалина взыщут более 600 млн рублей в качестве выплаты по гражданским искам пострадавшей стороны.

Прокуратура потребовала приговорить подполковника ФСБ Черкалина к 11 годам колонии.

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