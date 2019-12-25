Суд огласит приговор подполковнику-миллиардеру Кириллу Черкалину 22 апреля

Он обвиняется в мошенничестве и получении взятки.

Московский гарнизонный военный суд огласит приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину 22 апреля. Об этом информирует агентство ТАСС.

Рассмотрение дела завершено. Приговор будет оглашен не ранее 13:00 мск 22 апреля. из заявления судьи по делу Черкалина

Черкалин обвиняется в мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки на сумму 850 тысяч долларов. Прокурор запросил для него 11 лет колонии строгого режима и выплату штрафа в размере более 34 миллионов рублей.

Защита настаивала на более мягком наказании, так как Черкалин признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

Ранее мы сообщали, что суд освободил от наказания экс-главу Коми Гайзера по второму делу.

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