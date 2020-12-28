Суд освободил от наказания экс-главу Коми Гайзера по второму делу

Истек срок давности по преступлению, в котором суд признал вину чиновника.

Сыктывкарский городской суд освободил от наказания экс-главу Коми Вячеслава Гайзера по второму делу. Об этом говорится в постановлении инстанции. Речь идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий. Ранее чиновника приговорили к 11 годам заключения за мошенничество. Мужчина говорил о планах по обжалованию обоих приговоров.

Гейзер признан виновным и получил 1,5 года лишения свободы, а также временно лишился права занимать руководящие должности на три года. В связи с истечением срока давности фигуранта дела освободили от отбывания наказания.

Напомним, что Вячеслав Гайзер руководил регионом Коми в 2010–2015 годах. Следствие полагает, что в 2013–2014 годах чиновник незаконно поручил главе муниципального образования городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву передать земельные участки под строительство на них многоквартирных жилых комплексов. Операция была проведена без торгов. Ущерб бюджету от действий чиновника составил 8,7 млн рублей.

Экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии.

Фото: Piter.tv