В Коми предотвратили атаку дронами на нефтяное предприятие

Силовики ликвидировали злоумышленников, которые оказали сопротивление при задержании.

Российские силовые структуры предотвратили на территории Коми атаку украинскими дронами на местное нефтяное предприятие. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Эксперты пояснили, что двое злоумышленников оказали вооруженное сопротивление при задержании, после чего были ликвидированы. Операция проводилась в городе Ухта. Оперативники установили, что мужчина действовали по заданию иностранного куратора из киевского режима. Ранее они изъяли из заранее оборудованного схрона БПЛА с самодельными взрывными устройствами (СВУ). На связь с куратором подозреваемые вышли через мессенджер. Они также отправляли на Украину сведения, касающиеся нефтеперерабатывающих предприятий в регионе, данные о военнослужащих и сотрудниках полиции, задействованных в специальной военной операции (СВО).

При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. ЦОС ФСБ РФ

На месте происшествия найдено два беспилотных летательных аппарата с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, а также два пистолета Макарова. В мобильных устройствах фигурантов расследования содержались сведения, подтверждающие преступную деятельность. В отношении мужчин ведется уголовное дело ро части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ. Речь дет о приготовлении к диверсии.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России