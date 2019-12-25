В Воркуте на шахте "Комсомольская" временно эвакуировали 115 рабочих

Сейчас объект на территории Коми работает в привычном режиме.

Эвакуация 115 сотрудников начиналась на шахте "Комсомольская" в Воркуте в Коми из-за остановки вентилятора главного проветривания. В настоящее время объект продолжает работу в штатном режиме. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГУ МЧС по республике. В экстренных службах уточнили через социальные сети, что 4 июня на шахте "Комсомольская" произошла ситуация, причина которой все еще устанавливается. В момент опасности внутри объекта находились сотрудники, которых начали выводить на поверхность. На место инцидента отправились представители отделения Воргашорского военизированного горноспасательного взвода и оперативная группа Воркутинского местного пожарно-спасательного гарнизона.

4 июня в 03:40 п Москве запущен вентилятор главного проветривания на шахте "Комсомольская". Эвакуация смены прекращена. Шахта продолжает работу в штатном режиме. сообщение ГУ МЧС по Коми

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