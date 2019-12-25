Прокуратура потребовала приговорить подполковника ФСБ Черкалина к 11 годам колонии

Подсудимый может отбывать срок наказания в колонии строгого режима.

Прокуратура потребовала приговорить подполковника ФСБ Кирилла Черкалина к 11 годам колонии. Об этом рассказал корреспондент "РИА Новости" из зала Московского гарнизонного военного суда. Фигурант расследования обвиняется во взяточничестве и мошенничестве. Дело ведется в особом порядке при признании вины подсудимого. Он пошел на сделку со следствием, что гарантирует мужчине более мягкое наказание. При этом сторона защиты может просить суд только о минимизации наказания, а не об оправдании клиента.

Прошу окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 34 миллиона 300 тысяч рублей… лишить воинского звания подполковник запаса. Милана Дигаева, прокурор

По версии Следственного комитета, Черкалин причастен к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, а также в коррупционной деятельности на сумму в 850 тысяч долларов. По данному делу под стражей также находятся бывшие сотрудники Центрального аппарата ФСБ. Речь идет о полковниках Андрее Васильеве и Дмитрие Фролове. Документы по Черкалину вынесены в отдельное делопроизводство.

Фото: Piter.tv