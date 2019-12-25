Суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело Черкалина

Фигурант расследования признал вину в преступлениях.

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего офицера ФСБ Кирилла Черкалина в особом порядке. Фигуранта расследования подозревают во взяточничестве и мошенничестве. По данным "РИА Новостей", рассмотрение дела в особом порядке означает то, что подсудимый признал вину и пошел на сделку со следствием. В этом случае максимальное наказание не превысит 2/3 возможного срока по инкриминирующихся ему статьям.

Суд объявляет в рассмотрении дела в особом порядке перерыв до 13 апреля, 13:00. Вадим Кочаргин, судья

Бывший силовик рассказал, что согласен с обвинением, которое зачитал прокурор. Ранее сторона защиты ходатайствовала именно о рассмотрении дела в особом порядке, так как оно предусматривает более мягкое наказание для их клиента. Суд будет выносить вердикт основываясь на характеристиках личности Черкалина, а не на доказательствах по делу.

Напомним, что следствие полагает, что Кирилл Черкалин причастен к мошенничеству на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов. Под стражу также отправлены еще двое подозреваемых: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Дело Черкалино выделено в отдельное делопроизводство.

Дело полковника ФСБ Черкалина поступило в военный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv