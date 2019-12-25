Дело полковника ФСБ Черкалина поступило в военный суд для рассмотрения по существу

Материалы дела будут рассматриваться в Московском окружном военном суде.

Уголовное дело против полковника ФСБ и бывшего начальника отдела управления "К" СЭБ Кирилла Черкалина поступило в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на источник в судебной инстанции. На данный момент фигуранта расследования подозревают в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

Дело полковника Черкалина поступило в суд для рассмотрения по существу. Его рассмотрит судья Вадим Корчагин. Дата первого заседания пока не назначена. пресс-служба суда

Напомним, что Кирилл Черкалин проходит по двух уголовным делам. Следствие полагает, что мужчина получил взятку от бизнесмена за предоставление собственного покровительства в 2013-2015 годах. По второму расследованию проходят кроме полковника также двое его бывших сотрудников (Дмитрий Фролов и Андрей Васильев), а также разыскиваемые экс-член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко.

Следствие считает, что в 2011 году действующие на тот момент сотрудники ФСБ Фролов и Васильев воспользовались служебным положением, чтобы действовать в составе ОПГ. Предположительно, они ввели в заблуждение предпринимателя, чтобы тот передал им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За такое пожертвование" силовики пообещали жертве закрыть против него возбуждено уголовное дело. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.

Фигуранту дела "Сети" (террористическая организация, запрещенная в России) отказали в компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО.

Фото: Piter.tv