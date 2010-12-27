Бывший кремлевский чиновник проведет 4,5 год в тюрьме за мошенничество

В СИЗО он дал показания против сотрудников управления "К" ФСБ.

СМИ узнали о приговоре работавшему в администрации президента полковнику Михаилу Горбатову. Об этом сообщил "Коммерсант".

В СИЗО он дал показания против сотрудников управления "К" ФСБ, включая начальника "банковского" отдела Кирилла Черкалина, замначальника управления Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева. Они были задержаны в конце апреля 2019 года. Сам Горбатов проведет 4,5 года в колонии и заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей.

Что касается сотрудников управления "К" ФСБ, то по версии следствия, они в 2011 году заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании "Юрпромконсалтинг" на сумму 490 млн руб. Они убедили его, что в противном случае бизнесмена ждет уголовное дело. Следствие рассказало, что с ноября 2013 по февраль 2015 Черкалин получил взяток на сумму $850 тыс.

Ранее ФСБ пресекло хищение средств при реставрации Интендантских складов.