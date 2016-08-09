Митянина прокомментировала скандал с детьми-инвалидами на игровой площадке

Она пообещала защищать права "особенных" детей в Петербурге.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина прокомментировала инцидент с детьми-инвалидами, который произошёл на игровой площадке в жилом комплексе "Балтийская жемчужина".

По словам омбудсмена, с подобной реакцией детям с особенностями развития приходится сталкиваться каждый день.

К сожалению, с подобной нетерпимостью, с осуждением и жесткостью окружающих им приходится сталкиваться практически каждый день – на детских площадках, в торгово-развлекательных комплексах, в парках, в магазинах. Это бич нашего времени, который необходимо искоренять. Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Митянина отметила, что в настоящее время в стране нет закона, направленного на защиту "особенных" детей. То же инклюзивное образование в детских садах и школах вовсе не работает на должном уровне. Омбудсмен добавила, что ребенок с особенностями развития может появиться в любой семье, "никто от этого не застрахован".

Видео с женщиной, которая выгоняет детей с особенностями развития с площадки, также заинтересовало и петербургский Следственный комитет, и Минздрав.

Фото: ВКонтакте / Анна Митянина