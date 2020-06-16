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Следственный комитет заинтересовался конфликтом на детской площадке у ЖК "Балтийская жемчужина"

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Женщина была недовольна, что на одной площадке с ее ребенком гуляют дети с особенностями развития.

Видео с женщиной, которая выгоняет детей с особенностями развития с площадки, заинтересовала петербургский Следственный комитет. Ведомство начало доследственную проверку.

СК предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV опубликовал видео из социальных сетей, на котором жительница жилого комплекса "Балтийская жемчужина" ругается на детей и говорит им покинуть площадку. Те якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. Жительница Красносельского утверждала, что у детей должно быть "все свое", и на этой площадке им делать нечего. 

Видео: ВКонтакте / БЖonline | Балтийская Жемчужина

Теги: дети с особенностями развития, детская площадка, скандал, следственный комитет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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