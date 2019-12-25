Ночной ливень затопил третью очередь ЖК "Английская миля"

До приезда спасателей местные жители пытались самостоятельно заплатать дыры в трубах.

Во время сильного ливня в Петербурге этой ночью жителям жителям ЖК "Английская миля" пришлось несладко, передает "Мегаполис".

На видеозаписи, которые опубликовало издание, видно, что подвал здания сильно затопило. Местные жители пытались сами справиться с потоком воды до приезда МЧС. Очевидцы отметили, что спасатели позже откачали воду.

Помимо этого не повезло автомобилистам, которые оставили свой транспорт на Парашютной улице. Некоторые из них почти полностью ушли под ливневую воду. Не повезло жителям Байконурской улицы, проспекта Испытателей, Серебристого бульвара, Аллеи Поликарпова, Аллеи Котельникова, площади Льва Мациевича. Их также подтопило.

Ранее мы писали, что спасатели рассказали о последствиях сильных ливней в Петербурге.

Фото: Telegram-канал "Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер"