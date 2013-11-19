Спасатели рассказали о последствиях сильных ливней в Петербурге

В последние 12 часов в городе выпало 49 мм осадков.

Вечером 2 августа циклон Guido обрушил на Петербург сильный ливень. В результате оказались затоплены несколько улиц города, а также повалены деревья. Обо всех последствиях стихии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по СПб.

По состоянию на семь часов утра, в городе выпало 49 мм осадков. Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, это почти 2/3 от месячной нормы.

Сильнее всего дожди шли в Петродворцовом, Выборгском и Приморском районах. Максимальные порывы ветра во время ливня достигали 20 м/с.

Минувшим вечером и ночью спасателям поступила 41 заявка. Из них 19 касались поваленных деревьев, которые повредили семь автомобилей. Еще одна заявка – по поводу упавшей конструкции. Были повреждены две кровли домов и затоплены 19 подвалов. В МЧС уточнили, что обошлось без пострадавших.

Фото: gov.spb.ru