За последние 12 часов в Петербурге выпало 2/3 месячной нормы осадков

В ближайшее время дожди продолжат идти.

Во вторник, 3 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона Guido, центр которого смещается на север Карелии. В городе сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, однако их апогей уже миновал. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день в городе составит +19…+21 градусов. В Ленобласти ожидается +17…+22. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик добавил, что за последние 12 часов (по данным на 6 утра) в Петербурге выпало 48 мм осадков. Это составляет почти 2/3 от нормы августа (59%).

Ранее мы писали, что ночной ливень затопил несколько улиц Петербурга.

Фото: Instagram / tatum_riley_