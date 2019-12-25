За сутки в Петербурге выпало более половины среднемесячной нормы осадков

Самые сильные дожди прошли над Петродворцовым и Приморским районами.

В ночь со 2 на 3 августа на Петербург и пригороды обрушились ливни с порывами ветра до 25 метров в секунду. Самые сильные дожди прошли в Петродворцовом и Приморском районе. Система водоотведения "Водоканала" начала справляться с осадками к утру. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, в Петродворцовом районе за сутки выпало более 88 мм осадков, когда как месячная норма для августа – 80 мм. Специалисты отметили, что это абсолютный рекорд для города.

В Приморском районе выпало 70 мм осадков за сутки, из-за чего коллекторы переполнились. Парашютную улицу у дома №27, проспект Королева у дома №21 и проспект Испытателей, а также улицу Уточкина подтопило, но сейчас вся вода уже ушла.

В других районах среднее количество выпавших осадков составило более половины от месячной нормы. Системы водоотведения продолжают работу в режиме повышенной гидравлической нагрузки. Отмечается, что система приняла 9 млн 420 тыс. кубометров воды, что более, чем в 5 раз превысило норму.

В "Водоканал" обратились 220 раз, бригады устраняли скопление воды на проезжей части и в подвальных помещениях. Сейчас в городе дежурит 77 бригад предприятия. В пресс-службе обратили внимание, что жалоб от жителей на 8 модернизированных участках не зафиксировали.

Ранее мы писали, что работы на КАД в районе Дачного проспекта перенесли на сутки из-за дождя.

Фото: Piter.tv