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Работы на КАД в районе Дачного проспекта перенесли на сутки из-за дождя
Сегодня, 10:15
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Работы на КАД в районе Дачного проспекта перенесли на сутки из-за дождя

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Новые сроки также могут быть скорректированы.

Работы на КАД на развязке с ЗСД и Дачным проспектом пришлось перенести из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы на съезде №12, с внутреннего кольца в Петербург на Предпортовую улицу должны были начаться вчера, но в этот день был сильный дождь. Движение будет полностью перекрыто. Новые даты: с 21:00 3-го августа до 06:00 4-го августа и с 21:00 4-го августа до 21:00 5-го августа. 

Работы по борьбе с колейностью на съезде №7 успели сделать. Речь идет о съезде с Дачного проспекта на внешнее кольцо и съезде с Дачного на Предпортовую улицу. 

Отметим, что сегодня также ожидаются осадки и порывы ветра до 23 м/с. 

Иллюстрация: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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