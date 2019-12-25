МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге во вторник

Ожидаются ливни, грозы и сильный ветер.

В понедельник, 2 августа, спасатели из главного управления МЧС предупредили горожан об очередном ухудшении погоды завтра, 3 августа.

Так, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Порывы северо-западного, западного ветра достигнут до 23 метров в секунду.

Из-за такой погоды повышается вероятность различных происшествий. Спасатели убедительно просят горожан быть осторожнее, по возможности отменить поездки и оставаться дома. Если на улицу все-таки нужно выйти, лучше стороной обходить шаткие конструкции.

Ранее мы писали, что вечером 2 августа в Ленобласти ожидаются сильные дожди.

Фото: Pexels