МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге во вторник

В понедельник, 2 августа, спасатели из главного управления МЧС предупредили горожан об очередном ухудшении погоды завтра, 3 августа.
Так, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Порывы северо-западного, западного ветра достигнут до 23 метров в секунду.
Из-за такой погоды повышается вероятность различных происшествий. Спасатели убедительно просят горожан быть осторожнее, по возможности отменить поездки и оставаться дома. Если на улицу все-таки нужно выйти, лучше стороной обходить шаткие конструкции.
Ранее мы писали, что вечером 2 августа в Ленобласти ожидаются сильные дожди.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все