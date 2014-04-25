Вечером 2 августа в Ленобласти ожидаются сильные дожди

Также осадки продолжатся и ночью 3 августа.

Вечером 2 августа и ночью 3 августа на территории Ленобласти ожидаются сильные дожди. Штормовое предупреждение объявили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 2 августа, начиная с 19:00-22:00, в западных районах области ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-18 м/с.

Рекомендации для населения при ливне:

- воздержитесь от поездок на личном транспорте, переждите дождь дома или на работе;

- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

- если ливень застал вас в автомобиле, медленно перестройтесь в крайний правый ряд/на обочину и прекратите движение.

Фото: pexels