Вечером 2 августа в Ленобласти ожидаются сильные дожди

Вечером 2 августа и ночью 3 августа на территории Ленобласти ожидаются сильные дожди. Штормовое предупреждение объявили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В понедельник, 2 августа, начиная с 19:00-22:00, в западных районах области ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-18 м/с.
Рекомендации для населения при ливне:
- воздержитесь от поездок на личном транспорте, переждите дождь дома или на работе;
- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
- если ливень застал вас в автомобиле, медленно перестройтесь в крайний правый ряд/на обочину и прекратите движение.
Фото: pexels
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