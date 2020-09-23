В Красногвардейском районе откроют квартиру-убежище для женщин

На сегодняшний день уже готовится помещение, которое в дальнейшем переделают под необходимые требования.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что в Красногвардейском районе откроют специальную квартиру-убежище для женщин, которые пострадали от домашнего насилия. Там же им окажут необходимую помощь. Об этом рассказал Евгений Разумишкин, глава Красногвардейского района, в беседе с "Невскими новостями".

По словам Разумишкина, специальные квартиры появятся до конца этого года. На сегодняшний день уже готовится помещение, которое в дальнейшем переделают под необходимые требования. Евгений Разумишкин отметил, что в районе наблюдается спрос на такие места особенно в период пандемии. Он надеется, что к 2024 году в районе появится еще три дополнительные квартиры для жертв насилия.

Недавно Piter.tv инфромировал, что в Петербурге подумывают упростить процесс предоставления убежища жертвам домашнего насилия. Перед заселением женщинам необходимо собрать пакет документов. На сегодня в Петербурге квартиры-убежища есть в 8 из 18 районах.

Ранее замглавы СК оценил утверждения, что для Петербурга характерны убийства с расчленением.

Фото: Невские новости, Pexels