Замглавы СК оценил утверждения, что для Петербурга характерны убийства с расчленением

За последние несколько лет Петербург потрясли громкие убийства с расчленением, из-за чего в сети город прозвали "Расчленинградом".

Заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус опроверг утверждения, что для Северной столицы характерны убийства с расчленением, передает ТАСС в пятницу, 23 июля.

По словам Клауса, такое впечатление складывается из-за излишнего ажиотажа вокруг убийства аспирантки Анастасии Ещенко (совершил историк Соколов) и убийства рэпера Картрайта (под стражей до 30 октября находится жена рэпера Марина Кохал). Правоохранитель отметил, что нельзя утверждать, что такой способ характерен для Петербурга, никаких особенностей для этого нет, подобные убийства совершаются и в других регионах.

Такое поведение убийцы после преступления есть не что иное, как один из способов сокрытия следов, когда преступник старается всеми возможными способами избавиться от тела. отметил Александр Клаус

Судя по статистике СК, 70% убийств в Петербурге совершают на бытовой почве. Случаев уличной преступности становится меньше ежегодно. Отмечается, что за 2021 год убийства с расчленением зафиксировано не было.

Ранее мы писали, что историк Олег Соколов написал в тюрьме книгу об убийстве Анастасии Ещенко.

Фото: pexels