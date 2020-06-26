В Петербурге подумывают упростить процесс предоставления убежища жертвам домашнего насилия

Перед заселением женщинам необходимо собрать пакет документов.

В Петербурге центр управления регионом совместно с депутатом Государственной думы Еленой Драпеко подумывают об упрощении процедуры предоставления убежища женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Об этом депутат написала на своей странице в Instagram.

Многие жертвы домашнего насилия вынуждены покидать свои дома и бежать в никуда. В такой ситуации женщина может пожить некоторое время в специальном убежище – дом или квартира. Однако перед заселением ей придется собрать внушительный пакет документов. В настоящее время сотрудники центра совместно с депутатом обсуждают вопрос об упрощении данной процедуры. По словам Драпеко, женщине сначала нужно предоставить убежище, и только потом заниматься сбором документов.

Мы детально разобрали нормативную базу и сейчас я как депутат Госдумы работаю над поправками в законодательство – нужно изменить порядок оказания такой помощи. Елена Драпеко, депутат Госдумы

На сегодня в Петербурге квартиры-убежища есть в 8 из 18 районах. В ближайшее время депутат планируют открыть еще одну квартиру-убежище в Красногвардейском районе.

Ранее замглавы СК оценил утверждения, что для Петербурга характерны убийства с расчленением.

Фото: pexels.com