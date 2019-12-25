В России запустили акцию для помощи жертвам домашнего насилия

Проект обращает внимание на проблему домашнего насилия.

В среду, 23 сентября, стало известно, что в России запустили благотворительную акцию "Нежное сердце", направленную на помощь жертвам домашнего насилия. Как помочь нуждающимся узнал "АиФ-Петербург".

Проблема домашнего насилия острее встала в период карантина, когда жертвам вынужденно пришлось проводить больше времени в замкнутом пространстве рядом с агрессором.

Акцию запустили сотрудники российской некоммерческой организации "Насилию.нет" на площадке Mamba: деньги от покупки виртуальных подарков пойдут на регулярную помощь пострадавшим от домашнего насилия и на освещение этой проблемы в российском медиа-пространстве."Насилию.нет". Отмечается, что работающие в центре психологи и юристы оказывают помощь не только жертвам насилия, но и агрессорам.

Кроме того, в пользовательское соглашения сервиса Mamba добавили блок о принципах ненасильственного общения, а также пункт "Я понимаю, что такое личные границы других людей, поэтому обязуюсь не применять насилие в психологической или физической форме при общении с другими пользователями". По подведенной статистике, 97% виртуальных подарков дарят мужчины.

Ранее мы писали, что на Кубани иностранец жестоко убил женщину и ее годовалого ребенка.

Фото: pixabay.com