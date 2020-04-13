В Петербурге во время карантина увеличилось количество жалоб женщин на домашнее насилие

По словам специалистов, самоизоляция может стать причиной резкого роста домашнего насилия.

В России возросло количество обращений в кризисные центры для женщин. Причиной резкого роста может стать самоизоляция, в условиях которой агрессор и жертва остались надолго в замкнутом пространстве. Как изменилось количество жалоб во время карантина в Петербурге, рассказала основательница кризисного центра для женщин "Птицы" Наталия Никифорова.

Количество заявок увеличилось примерно раза в три и все растет, и растет. Чаще всего просят помощи психолога и гарантий "если вдруг". Например, "сейчас нормально, но если что, вы поможете"? Лидирующие позиции по проблемам: родные стали пить и впадать в агрессию и муж (партнер) выгоняет из дома по месту прописки. Из самых экзотических обращений: родители выгнали дочь 23 года, потому что та "Много будет шляться и заразит коронавирусом. Один раз позвонил растерянный мужчина: "Жена хочет, чтобы я ушел, она поняла, что ей со мной невыносимо". Наталия Никифорова, основательница кризисного центра для женщин "Птицы"

Сейчас центр "Птицы" полностью перешел на удаленную работу. Юристы и психологи консультируют людей по скайпу. Центр предоставляет пять сеансов бесплатно, по наблюдениям специалистов, этого достаточно, чтобы снять острое состояние у человека. Сейчас во временном убежище центра–шелтере живут четыре девушки, все они соблюдают необходимые меры самоизоляции.

Мы сидим, как примерные девочки, я и наши подопечные. Выходим в магазин раз в неделю, докупать продукты. Смотрим кино, говорим, кулинарим, учим друг друга, общаемся с психологами по скайпу, работаем на удаленке, придумываем что-то. Место уединения при необходимости – ванная. Устала от людей – ванна с пеной, шампуньки, книга, чай с мятой.



Не буду говорить, что все просто и радужно, все очень сложно, настроения могут меняться от "как хорошо и безопасно" до "ааа, мы все умрем, что же делать, а давайте напоследок гульнем". Наталия Никифорова, основательница кризисного центра для женщин "Птицы"

Большое количество обращений, связанных с карантином, подтвердил и PR-специалист организации "Кризисный центр для женщин" Борис Конаков. По его словам, назвать точную статистику сейчас затруднительно: обычно центр подводит итоги спустья полгода или год.

Мы в принципе всегда получаем большое количество обращений. Например, за прошлый год к нам обратились 6,5 тысяч женщин примерно. До введения карантинных мер мы работали на пределе пропускной способности. Пока мы не можем назвать цифры, насколько на самом деле возрос общий поток обращений, но можем отметить важный тренд в содержании обращений. Практически в каждом запросе сейчас к нам по партнерскому насилию добавился контекст, связанный с изоляцией, тревогой, вызванной неопределенностью в завтрашнем дне и опасением за своих близких. Борис Конаков, PR-специалист организации "Кризисный центр для женщин" в Санкт-Петербурге

"Кризисный центр для женщин" продолжает работу в обычном режиме: ежедневно, бесплатно и анонимно. Все консультации на время карантина перевели в онлайн-режим, по субботам пострарадавших от домашнего насилия консультирует юрист, в остальные дни помогает психолог.

Обратиться за помощью можно в "Кризисный центр для женщин" в Санкт-Петербурге по телефону доверия: 8-812-327-30-00 или на сайте. Кризисный центр для женщин "Птицы" принимает обращения через сообщения сообщества и в What"sApp 8-967-967-39-29.

Видео: Piter.TV