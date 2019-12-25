На Кубани иностранец жестоко убил женщину и ее годовалого ребенка

Мужчина нанес жертве не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов малышу.

В хуторе Чаплыгин Краснодарского края гражданин ближнего зарубежья жестоко расправился с женщиной и ее годовалым ребенком.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы по Краснодарскому краю сообщает, что в отношении 31-летнего иностранца возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".

Как удалось установить следствию, между иностранцем и 30-летней местной жительницей возникли неприязненные отношения. Мужчина хотел сожительствовать с сестрой женщина, а та этому воспрепятствовала. Мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по разным частям тела, убил он и ее годовалого сынишку, нанеся младенцу не менее 10 ударов ножом. Тела мужчина спрятал в сарае, которая нашла сестра и тетя убитых.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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