В Волгоградской области жестоко расправилась со своим мужем, а тело расчленила и раскидала по лесу

Убийство было совершено месяц назад.

В Волгоградской области женщина в ходе ссоры зарезала мужа, а тело расчленила.

Региональные следственные органы СКР по Волгоградской области сообщают, что в Волжском районе области 33-летняя женщина подозревается в убийстве своего супруга. Предварительно установлено, что 24 августа во время ссоры с мужем женщина схватила нож и нанесла им множество ударов в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался.

Тело женщина расчленила, упаковала в пакеты и спрятала в разных местах в лесу. После чего вернулась домой к привычному образу жизни. Единственно о чем беспокоилась женщина, что останки мужа могут растащить животные.

В настоящий момент женщина задержана и дала признательные показание, указав, куда спрятала останки супруга. Примечательно, что на момент убийства их двое общих детей 3 и 5 лет были дома. Но женщина утверждает, что те не видели кровавой расправы.

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Фото:Pixabay