Отели Петербурга предоставят комнаты жертвам домашнего насилия

Петербургские отели решили оказать помощь Кризисному центру для женщин. Они будут принимать жертв домашнего насилия, которым сейчас некуда идти в период эпидемии коронавируса.
Известно, что названия гостиниц не афишируются в целях безопасности: чтобы скрыть, где находятся пострадавшие женщины.
По данным НКО, число случаев бытового насилия во время самоизоляции выросло еще в марте. Так как учреждения для временного содержания жертв домашнего насилия закрылись из-за вируса, многим людям некуда было пойти.
Сейчас отели и Центр совместно разрабатывают план приёма. Сколько женщины смогут жить в номерах, будет решаться индивидуально.
Ранее мы сообщили, что Шнуров в стихах объяснил, почему в изоляции процветает домашнее насилие.
Фото: Pixabay
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