Отели Петербурга предоставят комнаты жертвам домашнего насилия

Сколько женщины смогут жить в номерах, будет решаться индивидуально.

Петербургские отели решили оказать помощь Кризисному центру для женщин. Они будут принимать жертв домашнего насилия, которым сейчас некуда идти в период эпидемии коронавируса.

Известно, что названия гостиниц не афишируются в целях безопасности: чтобы скрыть, где находятся пострадавшие женщины.

По данным НКО, число случаев бытового насилия во время самоизоляции выросло еще в марте. Так как учреждения для временного содержания жертв домашнего насилия закрылись из-за вируса, многим людям некуда было пойти.

Сейчас отели и Центр совместно разрабатывают план приёма. Сколько женщины смогут жить в номерах, будет решаться индивидуально.

Ранее мы сообщили, что Шнуров в стихах объяснил, почему в изоляции процветает домашнее насилие.

Фото: Pixabay