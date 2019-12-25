Шнуров в стихах объяснил, почему в изоляции процветает домашнее насилие

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram новое стихотворение, в котором объяснил, почему на самоизоляции процветает домашнее насилие и растет число разводов.
"Молодежь на рэпе. Спелись.
И растет насилия ком.
Кто сказал, что дети прелесть?
Тот был с ними не знаком.
А отцу как быть, послушай?
Скоро он коснется дна.
Взаперти с мамашей-клушей,
А любовница одна", - написал музыкант.
По мнению Шнурова, пока муж мучается, жена "невзначай" добавляет ему ртуть в печенье и зовет пить чай. Он предположил, что если карантин продлится, то "мы друг дружку порешим".
Напомним, после введения режима самоизоляции в стране вырос уровень домашнего насилия и возросло количество разводов. Специалисты отмечают, что в сложившихся условиях агрессор и жертва остались надолго в замкнутых пространствах.
Фото: Instagram / shnurovs
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