Шнуров в стихах объяснил, почему в изоляции процветает домашнее насилие

Музыкант считает, что если карантин продлится, то "мы друг дружку порешим".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram новое стихотворение, в котором объяснил, почему на самоизоляции процветает домашнее насилие и растет число разводов.

"Молодежь на рэпе. Спелись.

И растет насилия ком.

Кто сказал, что дети прелесть?

Тот был с ними не знаком.

А отцу как быть, послушай?

Скоро он коснется дна.

Взаперти с мамашей-клушей,

А любовница одна", - написал музыкант.

По мнению Шнурова, пока муж мучается, жена "невзначай" добавляет ему ртуть в печенье и зовет пить чай. Он предположил, что если карантин продлится, то "мы друг дружку порешим".

Напомним, после введения режима самоизоляции в стране вырос уровень домашнего насилия и возросло количество разводов. Специалисты отмечают, что в сложившихся условиях агрессор и жертва остались надолго в замкнутых пространствах.

Фото: Instagram / shnurovs