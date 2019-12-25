На проспекте Ветеранов глава семьи жестоко избил жену и детей

4 мая в полицию Кировского района поступил звонок с известием о бытовой ссоре в одной из квартир на проспекте Ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что глава семьи избил супругу и детей в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина угрожал жене, 19-летнему пасынку и 8-летнему сыну расправой.
Младший ребёнок, по словам матери, пытался заступиться за родных, и нанес отцу незначительные повреждения ножом.
По результатам полицейской проверки, в отношении задержанного возбуждено сразу два уголовных дела по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).
Ранее мы сообщили, что драка в квартире на Дальневосточном проспекте закончилась смертью хозяина.
Фото: Pixabay
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