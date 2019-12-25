Драка в квартире на Дальневосточном проспекте закончилась смертью хозяина

Также двое людей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

25 апреля в полицию поступил звонок с известием о том, что в одной из квартир д. 46 по Дальневосточному проспекту произошла массовая драка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп хозяина квартиры с гематомами различных частей тела. Также в доме находился мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и женщина с переломами и ушибами.

Потерпевшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Опергруппа задержала подозреваемого в одной из гостиниц Петербурга. Им оказался 25-летний гражданин республики Беларусь. Полиция разыскивает его соучастника.

Выясняются все детали случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мужчина ударил ножом возлюбленную.

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