Драка в квартире на Дальневосточном проспекте закончилась смертью хозяина

25 апреля в полицию поступил звонок с известием о том, что в одной из квартир д. 46 по Дальневосточному проспекту произошла массовая драка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп хозяина квартиры с гематомами различных частей тела. Также в доме находился мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и женщина с переломами и ушибами.
Потерпевшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Опергруппа задержала подозреваемого в одной из гостиниц Петербурга. Им оказался 25-летний гражданин республики Беларусь. Полиция разыскивает его соучастника.
Выясняются все детали случившегося. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге мужчина ударил ножом возлюбленную.
Фото: Pixabay
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