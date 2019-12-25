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В Петербурге мужчина ударил ножом возлюбленную
Сегодня, 9:53
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ruzannar

В Петербурге мужчина ударил ножом возлюбленную

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Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 24 апреля в одной из квартир д. 14 по улице Белорусской произошла драка.

Известно, что мужчина несколько раз ударил ножом свою сожительницу во время ссоры. Перед конфликтом они употребляли спиртные напитки.

Женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге рецидивист ударил ребенка ножом в грудь из-за отказа дать деньги на алкоголь.

Фото: Pixabay

Теги: бытовая почта, ножевое ранение в грудь, ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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