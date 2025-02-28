Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Улан-Удэ мужчина повредил зеркала у нескольких авто после ссоры с женой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 24-летний местный житель возвращался вместе с супругой на такси. В какой-то момент он повздорил с водителем и супругой, после чего покинул салон и сломал несколько зеркал у припаркованных машин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свое поведение задержанный объяснил тем, что вымещал негатив. Он также отметил, что начал компенсировать ущерб за испорченное имущество. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Томской области выявили 111 нарушений миграционного законодательства.

Видео: Telegram / Полиция Бурятии