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В Улан-Удэ мужчина повредил зеркала у нескольких авто после ссоры с женой

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Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Улан-Удэ мужчина повредил зеркала у нескольких авто после ссоры с женой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 24-летний местный житель возвращался вместе с супругой на такси. В какой-то момент он повздорил с водителем и супругой, после чего покинул салон и сломал несколько зеркал у припаркованных машин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свое поведение задержанный объяснил тем, что вымещал негатив. Он также отметил, что начал компенсировать ущерб за испорченное имущество. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Томской области выявили 111 нарушений миграционного законодательства.

Видео: Telegram / Полиция Бурятии

Теги: автомобильные зеркала, ссора, улан-удэ, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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