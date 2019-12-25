В Петербурге рецидивист ударил подростка ножом в грудь из-за отказа дать деньги на алкоголь

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В Петербурге задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростку. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Инцидент произошел на крыльце продуктового магазина, расположенного в одном из домов на улице Стойкости. По версии следствия, ранее судимый мужчина подошел к 17-летнему воспитаннику социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и попросил денег на покупку алкоголя. После отказа мужчина схватил нож и вонзил его в грудь подростку.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV