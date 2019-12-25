Мигрант зарезал собутыльника в заброшенном доме на проспекте Обуховской Обороны

С места преступления изъяли два ножа и ножницы со следами вещества бурого цвета.

Вечером 23 апреля в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в заброшенном доме №44 по проспекту Обуховской Обороны обнаружен человек без признаков жизни. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место происшествия правоохранители на первом этаже здания нашли 35-летнего гражданина Узбекистана, на теле которого были ножевые ранения. На территории Петербурга погибший проживал без регистрации.

По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний соотечественник убитого, у него также не было регистрации. По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в заброшенном здании. Внезапно между ними вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и ударил им своего оппонента.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. С места преступления изъяты два ножа и ножницы со следами вещества бурого цвета. Подозреваемый заключен под стражу.

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