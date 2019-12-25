Мигрант с ножом напал на 72-летнюю женщину в Петергофе

Также он ударил и ограбил еще одну женщину.

Накануне в Петродворцовом районе мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На Суворовской улице в Петергофе неизвестный ударил ножом 72-летнюю женщину и скрылся. Женщина в тяжелом состоянии была отправлена в больницу. Через некоторое время на этой же улице злоумышленник ударил другую женщину, а также забрал у нее ключи от квартиры, машины и тысячу рублей.

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