Мигрант с ножом напал на 72-летнюю женщину в Петергофе

Накануне в Петродворцовом районе мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
На Суворовской улице в Петергофе неизвестный ударил ножом 72-летнюю женщину и скрылся. Женщина в тяжелом состоянии была отправлена в больницу. Через некоторое время на этой же улице злоумышленник ударил другую женщину, а также забрал у нее ключи от квартиры, машины и тысячу рублей.
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Фото: pixabay
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толи еще будет а менты где позор