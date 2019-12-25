В Сосновом Бору грузчик нанес смертельные побои возлюбленной

Ранее мужчина был судим за педофилию и угон.

Во вторник, 14 апреля, сотрудники полиции Сосновоборского гордакого округа задержали ранее судимого 26-летнего разнорабочего, подозреваемого в убийстве своей подруги. По предварительным данным подозреваемый избил женщину по смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчину обнаружили вблизи одного из домов на Копорском шоссе. По версии оперативников, в ночь на воскресенье, 12 апреля, в квартире на улице Красных Фортов между ним погибшей вспыхнул скандал. В результате грузчик нанес 30-летней возлюбленной тяжкие побои, которые привели к смертельному исходу. Известно, что подозреваемый уже дважды представал перед судом за надругательство над несовершеннолетней и угон автомобиля.

Потенциального убийцу задержали на двое суток. В его отношении возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что в Кудрово задержан мужчина, нападающий на женщин с ножом со спины.

Фото: Pixabay