В Кудрово задержан мужчина, нападающий на женщин с ножом со спины

В январе он проткнул со спины почку незнакомой девушке, а теперь перерезал горло знакомой. На допросе подозреваемый винил женский пол и при том в мировом масштабе.

За убийство знакомой в Кудрово задержан петербуржец. Он разрезал ей спину и горло. Незадолго до этого мужчина напал со спины на незнакомую девушку и проткнул ей ножом почку. Однако, находился под подпиской о невыезде. Об этом сообщила "Фонтанка".

В ночь на 13 апреля Следком по Всеволожскому району Ленобласти посадил 51-летнего петербуржца на двое суток. Его буквально застали на месте преступления, он зарезал знакомую из-за спора о месте женщин под солнцем. На допросе подозреваемый винил женский пол и при том в мировом масштабе.

К тому же этот мужчина 28 января, около девяти часов вечера на Школьной улице беспричинно накинулся на молодую петербурженку и нанес ей со спины удар ножом. В ночь на 2 февраля его задержали, и он не стал отрицать, что сделал это после очередной ссоры с сожительницей. "… От ненависти ко всему женскому полу…". Подозреваемому вменяли статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", однако, отпустили под подписку о невыезде. Экспертиза при этом показала, что мужчина здоров.

Всеволожский районный суд Ленобласти 14 апреля рассмотрит ходатайство СК об избрании подозреваемому ареста.

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