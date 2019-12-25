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В Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти 100 деревьев
Сегодня, 14:23
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В Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти 100 деревьев

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У дома №24 по 11-й линии В.О. упавший ясень "оборвал провода и помял припаркованные автомобили".

В ночь на 3 августа сильный ветер с затяжным ливнем повалил 94 дерева в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по благоустройству. 

Как рассказали в комитете, часть поврежденных стволов садовники уже убрали, "остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время". Так, в Красносельском районе пострадало 13 деревьев. Ночной шторм унес 10 деревьев в Приморском парке Победы. В Адмиралтейском районе и Южно-Приморском парке не устояли 9 деревьев.  Также у дома №24 по 11-й линии В.О. упавший ясень "оборвал провода и помял припаркованные автомобили".

Помимо деревьев дорожные службы устраняли последствия сильного ливня. Были убраны скопления воды на проезжей части улицы Маршала Новикова, площади Сикорского и проспекта Королева. Рейсовую улицу пришлось очищать от песка, который смыло с обочины внутренней стороны КАД.

Недавно Piter.tv писал, что минувшей ночью были повреждены две кровли домов и затоплены 19 подвалов, также поваленные деревья помяли семь автомобилей.

Ранее мы сообщали, что на КАД из-за размытого грунта ограничили скоростной режим до вечера. На месте уже работают специалисты, которые планируют завершить ремонт участка к 18:00 вечера. 

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Теги: ливень, упавшие деревья, шторм
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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