В Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти 100 деревьев

У дома №24 по 11-й линии В.О. упавший ясень "оборвал провода и помял припаркованные автомобили".

В ночь на 3 августа сильный ветер с затяжным ливнем повалил 94 дерева в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Как рассказали в комитете, часть поврежденных стволов садовники уже убрали, "остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время". Так, в Красносельском районе пострадало 13 деревьев. Ночной шторм унес 10 деревьев в Приморском парке Победы. В Адмиралтейском районе и Южно-Приморском парке не устояли 9 деревьев. Также у дома №24 по 11-й линии В.О. упавший ясень "оборвал провода и помял припаркованные автомобили".

Помимо деревьев дорожные службы устраняли последствия сильного ливня. Были убраны скопления воды на проезжей части улицы Маршала Новикова, площади Сикорского и проспекта Королева. Рейсовую улицу пришлось очищать от песка, который смыло с обочины внутренней стороны КАД.

Недавно Piter.tv писал, что минувшей ночью были повреждены две кровли домов и затоплены 19 подвалов, также поваленные деревья помяли семь автомобилей.

Ранее мы сообщали, что на КАД из-за размытого грунта ограничили скоростной режим до вечера. На месте уже работают специалисты, которые планируют завершить ремонт участка к 18:00 вечера.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга